Premier i prezes Orlenu ogłaszają obniżkę cen paliw dzięki Tarczy Antyinflacyjnej 2.0

- Dotrzymujemy słowa. Dzięki skutecznym działaniom rządu i PKN Orlen Polacy mogą tankować najtańsze paliwo w Europie - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek na wspólnej z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim konferencji prasowej we wtorek.

Konferencja odbyła się na jednej ze stacji Orlenu.

Obniżki cen paliw – do podkreślono – były możliwe dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0. Od dnia 1 lutego wchodzi w życie obniżka stawek VAT m.in. na paliwo, żywność, nawozy i gaz.

- Polski rząd nie siedzi z założonymi rękami tylko robi wszystko co jest w jego mocy, żeby ceny były niższe – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił szef polskiego rządu, „inflacja do Polski przyszła razem z pandemią, z manipulacjami cenowymi Gazpromu i nieodpowiedzialną polityką klimatyczną Unii Europejskiej”.

- W cenie energii elektrycznej co najmniej połowa to koszty polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dzisiaj ta przyczyna też bije Polaków po kieszeniach i podnosi inflację – zauważył premier.

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ceny były niższe i żeby zwalczyć inflacyjną huśtawkę – zapewnił Mateusz Morawiecki.

- Już przed świętami obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na wiele nośników a po sylwestrze obiecaliśmy, że od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo z 23 do 8 proc.. - przypomniał.

- O ile ceny paliwa w innych krajach rosną o 5-6 proc. to u nas, zgodnie z obietnicami, spadły. To dla przeciętnej polskiej rodziny kilkadziesiąt złotych oszczędności na właściwie jednym tankowaniu – stwierdził premier Morawiecki.

- Dla mnie to ważny instrument walki o portfele Polaków, żeby Polacy mieli jak najtańszą benzynę i produkty, ale także walka z inflacją, bo cena paliwa przekłada się na koszty wielu produktów, przede wszystkim transportu - powiedział premier. - Wierzę, że tak jak do tej pory poprzez wiele naszych działań udało się i utrzymać dobry wzrost gospodarczy i uchronić miejsca pracy, tak teraz poprzez kolejne nasze działania zwalczymy w końcu tę inflacyjną hydrę – zapewnił szef polskiego rządu.

Obniżka stawek podatku VAT od 1 lutego obejmuje:

- na paliwo z 23 na 8 proc. (ceny paliw powinny zmaleć o kilkadziesiąt groszy na litrze)

- na podstawowe produkty spożywcze do 0 proc.

- na gaz do 0%

- na prąd - przedłużenie obniżki VAT do 5 proc.

- na ciepło do 5 proc.

- na nawozy z 8 do 0 proc.

Jak się szacuje rząd, obniżone stawki VAT do zera na podstawowe produkty spożywcze pozwolą zaoszczędzić przeciętnej rodzinie ok. 45 zł miesięcznie.

🛡️ Od 1 lutego dzięki drugiej odsłonie #TarczaAntyinflacyjna nastąpiła dalsza obniżka podatków VAT ⤵️

✅ na paliwo z 23 na 8%

✅ na podstawowe produkty spożywcze do 0%

✅ na gaz do 0%

✅ na prąd - przedłużenie obniżki VAT do 5%

✅ na ciepło do 5%

✅ na nawozy z 8 do 0% pic.twitter.com/isTxDt3SKI