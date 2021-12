Premier Morawiecki dla BBC: KE i TSUE twierdzą, że mają kompetencje, których traktat im nie przyznaje

„Jeśli miałoby dojść do przekazania Unii kolejnych kompetencji, to musiałoby to być zapisane w traktacie. A teraz mamy inną sytuację – Komisja Europejska oraz TSUE twierdzą, że mają kompetencje, których w traktacie nie ma” – powiedział premier RP Mateusz Morawiecki.

„Polska nie dąży do polexitu” – deklarował Prezes Rady Ministrów w wywiadzie udzielonym brytyjskiej telewizji BBC. Dodał, że wieszczenie wyjścia Polski z Unii Europejskiej to „całkowita przesada, a o wyjściu z UE mówi głównie polska opozycja”.

„Oczywiście, mają prawo do wygłaszania dowolnych opinii, ale prawda jest taka, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i pozostanie w Unii” – oznajmił premier Morawiecki.

„Jeśli miałoby dojść do przekazania Unii kolejnych kompetencji, to musiałoby to być zapisane w traktacie. A teraz mamy inną sytuację – Komisja Europejska oraz TSUE twierdzą, że mają kompetencje, których w traktacie nie ma” – stwierdził Mateusz Morawiecki i skonkludował że Polska jest w Unii Europejskiej „głosem zdrowego rozsądku”.

ren/IAR