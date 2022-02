Premier ostro w Berlinie: Co z waszymi sumieniami?!

Premier Mateusz Morawiecki udał się dziś do Berlina, aby spotkać się tam z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Rozmowy będą dotyczyć sankcji przeciwko Rosji i pomocy dla Ukrainy. Przed spotkaniem z niemieckim kanclerzem szef polskiego rządu w mocnych słowach zaapelował do Niemców o zdecydowaną postawę wobec rosyjskiej agresji.

Premier Morawiecki podkreślił, że znaleźliśmy się w dramatycznym momencie historii.

- „Rosja nie tylko chce pozbawić Ukrainę suwerenności, ale zabija dzieci, kobiety i mężczyzn. Rosja chce naruszyć porządek pokoju, który został ustalony po II wojnie światowej. Chce zniszczyć świat, jaki znamy”

- powiedział.

Zaznaczając, że „nie ma chwili do stracenia” premier zaapelował do Niemców o zdecydowane stanowisko wobec rosyjskiego barbarzyństwa.

- „Dzisiaj nie ma czasu na zabetonowany egoizm, który widzimy także tutaj w Niemczech. Po to przyjechałem do kanclerza Scholza, aby wstrząsnąć sumieniem Niemiec, by zdecydowali się na zdecydowane i miażdżące sankcje, które wpłynęłyby na decyzje Putina”

- podkreślił.

Wskazał, że zamknięcie Nord Stream 2 to zbyt mało. W ocenie szefa polskiego rządu trzeba zamknąć też Nord Stream 1 i natychmiast wykluczyć Rosję z sytemu SWIFT. Majątki rosyjskich oligarchów, zaznaczył, muszą być konfiskowane i przeznaczone na odbudowę niepodległej Ukrainy.

Premier Morawiecki odniósł się też do przekazania 5 tys. niemieckich hełmów Ukrainie.

- „Tam giną niewinni ludzie. Widzicie codziennie te zdjęcia. Co z Waszymi sumieniami?”

- pytał, wskazując, że na Ukrainę musi płynąć realna pomoc.

List premiera do liderów UE

Wcześniej premier Morawiecki skierował list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela, w którym apelował o „miażdżące sankcje, które zahamują barbarzyński atak Rosji na Ukrainę”. W swoim liście podkreślił, że „czas byśmy uderzyli w tę machinę wojenną (Putina) z taką siłą, z jaką Kreml uderzył w niepodległą i demokratyczną Ukrainę”. Proponowane przez premiera sankcje to: odcięcie Rosji od systemu SWIFT i kompletne zablokowanie rosyjskich banków i instytucji finansowych; zamknięcie europejskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów; zamrożenie i konfiskata majątków oligarchów; usunięcie rosyjskich firm z MSCI, ostateczne zakończenie projektu Nord Stream 2; odejście od kupowania rosyjskiego gazu, ropy i węgla oraz dołączenie Putina i Ławrowa do listy sankcji.

„To jedyna nadzieja dla Ukrainy. Odpowiadamy dziś wszyscy przed trybunałem historii. Odpowiadamy przed narodem ukraińskim. Wreszcie odpowiadamy przed naszymi narodami. Musimy zadbać o bezpieczeństwo całej Europy, dlatego skuteczne sankcje, sankcje, któ®e zaprowadzą na powrót pokój na Ukrainie, potrzebne są tu i teraz”

- napisał premier Mateusz Morawiecki.

Na Kijów spadają teraz rosyjskie bomby. Giną nie tylko żołnierze, ale również cywile.

Dlatego w trybie natychmiastowym musimy wprowadzić miażdżące sankcje, które zahamują barbarzyński atak Rosji na Ukrainę.

Skierowałem list do Ursuli @vonderleyen i Charles Michel @eucopresident. pic.twitter.com/yuHD01h0dH — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 25, 2022

kak/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Twitter, tvp.info.pl, DoRzeczy.pl