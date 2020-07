Premier: Prezydent buduje państwo silne dla silnych, a wyrozumiałe dla słabszych

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił dziś w Radzyniu Podlaskim, gdzie m.in. zwracał uwagę na obniżkę VAT na część artykułów. Odniósł się też do pozycji Polski na arenie europejskiej.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od środy „na kilkaset produktów mamy obniżony VAT z 23 procent na 8 procent albo na 5 procent”. Jak podkreślał szef rządu, wszystkie trzy najważniejsze podatki (VAT, PIT i CIT) zostały obniżone „o wiele miliardów złotych”:

- „Jak pójdziecie do sklepów to zobaczycie. Myślę, że właściciele sklepów obniżą też te ceny, dopytujcie o to, bo obowiązują niższe podatki” – mówił premier.

Zwracając się do kandydatów na prezydentów, którzy nie przeszli do drugiej tury, premier mówił:

- „Czy w zdrowym wolnorynkowym podejściu nie chodzi o niskie podatki i uproszczone podatki? Czy to nie jest pragnienie każdego wolnorynkowca?”.

- „Za nami przemawiają fakty. Tymczasem pan Trzaskowski, pan Tusk, pan Rostowski, pan Budka, to jest taka szczególna rodzina polityczna. Jednocześnie pseudoliberałów i turboliberałów” – dodał.

Szef rządu odniósł się również do pozycji Polski na arenie europejskiej:

- „Polska jest w sercu Europy i Polska dzisiaj coraz częściej współdecyduje o sprawach Europy, ale żeby tak się stało, to nie wystarczyła polityka poklepywania po plecach, zgadzania się na wszystko, co w Brukseli nam mówiono, tylko trzeba było twardo przedstawiać nasze racje, walczyć o nasze interesy” – podkreślał.

Zwrócił uwagę na to, że Polska na tle Europy wyjątkowo dobrze radzi sobie z wywołanym pandemią koronawirusa kryzysem:

- „Widzę wyraźnie po różnych wskaźnikach, po różnych osiągnięciach gospodarczych, że Polska przejdzie przez ten kryzys wywołany wirusem, być może najlepiej w Europie. Tak skutecznie działają nasze instrumenty nasze narzędzia finansowe, które zastosowaliśmy”.

W swoim wystąpieniu podkreślał, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na tym, aby „była wolność słowa, a nie polityczna poprawność, która gnębi wolność słowa”:

- „Państwo ma być silne dla silnych, dla możnych, a wyrozumiałe dla słabszych i takie państwo buduje pan prezydent Andrzej Duda” – zapewnił.

kak/PAP