Jarosław Kaczyński: Sądy są najważniejszym bastionem starego systemu

Według Jarosława Kaczyńskiego sądy to najważniejszy bastion komunistycznego systemu, który ciągnie się za nami do dziś co widać nie tylko w sądach, ale i często w mediach. Prezes partii rządzącej uważa, że zmiana charakteru sądów, to warunek tego, aby Polska mogła rozwiązywać inne problemy, dobrze się rozwijać i przede wszystkim, żeby była sprawiedliwa – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

,,Sądy są nie tyle ostatnim bastionem, bo tych bastionów jest jeszcze niestety dużo więcej, choćby wielka część mediów, (ale) są najważniejszym bastionem starego systemu”

— powiedział Kaczyński.

Jarosław Kaczyński mówił także, o tym, że to właśnie polityczne elity stworzyły ochronę dla „swoich” sędziów

Przecież to jeszcze peerelowski Sejm stworzył ochronę dla sędziów, stworzył instytucję, dzięki której stali się oni grupą, która nie jest tworzona z zewnątrz, tylko poprzez kooptację, z pewnym udziałem prezydenta czyli władzy wykonawczej

— dodał prezes PiS.

Czy naprawdę rację będzie miał Zbigniew Brzeziński, że wychodzenie Polaków z okresu komuny będzie trwało tyle lat ile ona trwała?

,,Według Kaczyńskiego, „zmiana tej sytuacji, zmiana charakteru (…) to jest warunek tego, by Polska mogła rozwiązywać inne problemy, dobrze się rozwijać i przede wszystkim, żeby była sprawiedliwa”.

Prezes PiS wspomniał o skali patologii jaka trawi polski system sądowniczy

,,Dzisiaj ilość wyroków, które łamią prawo, jest tak wielka, że trudno w ogóle tego rodzaju przypadki zliczyć, i przeświadczenie wielu Polaków, że u nas sprawiedliwości nie ma, jest jak najbardziej uzasadnione”

— ocenił Kaczyński.

rr, wpolityce.pl, fronda.pl