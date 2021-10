Prezes PiS: W przeciwieństwie do Gowina, z min. Ziobrą jesteśmy w dobrych relacjach

W rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi z tygodnika „Sieci” prezes PiS Jarosław Kaczyński podzielił się swoją oceną obecnej sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. Mówił o odejściu z koalicji Jarosława Gowina i relacjach ze Zbigniewem Ziobrą.

Jarosław Kaczyński przyznaje, że „odetchnął” po wyjściu Jarosława Gowina ze Zjednoczonej Prawicy.

- „Ta nieustanna obecność związana z postawą tego polityka, ciągłe próby chwiania łódką, były już dla wszystkich bardzo męczące, całkowicie niezrozumiałe”

- podkreśla lider obozu rządzącego.

Wskazuje też, że Jarosław Gowin najpewniej liczył, że uda mu się wraz z opozycją obalić rząd i zostać marszałkiem Sejmu.

O wiele lepsze stosunki łączą Jarosława Kaczyńskiego z liderem Solidarnej Polski. Choć wicepremier przyznaje, że Zbigniew Ziobro nie jest łatwym koalicjantem, to darzy go zaufaniem.

- „Politycznie to niełatwy koalicjant, ale osobiście jesteśmy w dobrych relacjach, to jest pewna różnica w stosunku do Jarosława Gowina, gdzie kłótni nie było, ale moje zaufanie coraz bardziej słabło”

- stwierdził.

kak/Tygodnik „Sieci”, wPolityce.pl