Prezydent dla TVN: Polska jako kraj graniczny UE ma obowiązek strzec granicy przed nielegalną migracją

Nord Stream 2 to wzmocnienie dominacji rosyjskiej na europejskim rynku gazowym – ocenił Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z TVN24. Prezydent mówił też o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz solidarności w dobie pandemii Covid-19.

Nord Stream 2

Prezydent uważa, że Nord Stream 2 to ominięcie Europy Środkowej, to zagrożenie dla interesów i bezpieczeństwa Ukrainy, Słowacji, Polski i innych krajów. – To jest wzmocnienie dominacji rosyjskiej na europejskim rynku gazowym, czyli rynku energetycznym – zaznaczył.

– Stany Zjednoczone namawiały nas nie tak dawno do tego, żebyśmy kupowali od nich gaz LNG do naszego terminalu w Świnoujściu po to, żeby dywersyfikować dostawy, po to, żeby zmniejszyć rosyjską dominację na rynku gazowym europejskim – przypomniał Andrzej Duda, dodając, że poza względami ekonomicznymi, były względy na przykład natury strategicznej – dywersyfikacji dostaw, bezpieczeństwa. – I wtedy rzeczywiście Nord Stream 2 był przez Stany Zjednoczone blokowany, nagle jest odblokowany, jest w budowie, to ja pytam, o co chodzi? To, jaka jest ta polityka amerykańska? – mówił.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Prezydent podkreślał, że Polska jest krajem granicznym UE, mamy obowiązek strzec tej granicy przed nielegalną migracją. – I my to po prostu robimy. Robimy z całą stanowczością. I będziemy to robić – akcentował. Jego zdaniem, odpowiedzialność za tragiczne wydarzenia spada na tych, którzy pchają tych ludzi pod granicę.

– To nie my, to nie Polska, to nie polskie władze, to nie polskie społeczeństwo doprowadziły tych ludzi do nieszczęścia – zaznaczył.

Solidarność w walce z pandemią Covid-19

Prezydent apelował o solidarność w dobie pandemii, mówił o tym również na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. – Cieszę się, że jesteśmy solidarni, że się dzielimy z innymi – mówił, dodając, że Polska wysyła szczepionki do różnych krajów w ramach pomocy, a także środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji.

Prezydent zachęcał też do szczepień przeciwko koronawirusowi.





mp/prezydent.pl