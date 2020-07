Prezydent Duda mocno: Kłamcom nie wolno z powrotem oddać władzy!

„Trzeba po raz kolejny powiedzieć <<do widzenia>>. Mamy dosyć tych, którzy podnosili wiek emerytalny. Nigdy więcej nie pchać się do władzy w Polsce. Po to, żeby kraść 50 mld złotych z VAT-u rocznie? Po to chcą się dopchać do władzy, żeby ktoś nas okradał? Złodziejom i tym, którzy złodziejom sprzyjali mówimy <<nie>>” powiedział dziś prezydent Andrzej Duda.

W trakcie spotkania z mieszkańcami Stargardu Szczecińskiego podkreślał, że nie wolno oddać znów Polski tym, którzy podnosili wiek emerytalny i podatki wbrew protestom społeczeństwa.

„Kłamcom i złodziejom mówimy <<nie>>”

- zaznaczał prezyent.

W trakcie swojego przemówienia wskazywał na znaczenie tarczy antykryzysowej wypracowanej przez rząd, dzięki czemu udało się przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa.

Dodawał, że dzięki działaniom takim jak dodatek solidarnościowy polska gospodarka będzie się odradzała.

„Kryzys nie dotknął w większym stopniu naszej gospodarki. Ogromnie się cieszę, bo chcę, żeby Polska się rozwijała ambitnie i żebyśmy rozwijali inwestycje lokalne i te wielkie jednocześnie. Nie jedne kosztem drugich. Dosyć takie dziadowskiego myślenia”

- mówił urzędujący prezydent.

Podkreślał, że nie można oddać znów władzy kłamcom, bo ci raz już oszukali.

dam/PAP,Fronda.pl