Prezydent Duda o zmianach w KPRP i reformie sądownictwa

Po wyborach prezydenckich szykują się zmiany w rządzie, o czym wspominał już prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dzisiaj już po odebraniu uchwały PKW o wyborze na prezydenta Andrzej Duda udzielił wywiadu dla Polsat News.

W „Gościu Wydarzeń” z Dorotą Gawryluk zapytany o zmiany w KPRP powiedział:

- Na pewno zmiany. Każda zmiana, która dotyczy najwyższych szczebli w Kancelarii, jest zmianą poważną. Na pewno będą różne zmiany. Mam też różne swoje przemyślenia. Jeżeli pan minister Szczerski otrzyma taką propozycję [szefa MSZ-u] i będzie chciał z niej skorzystać, to zostanie ministrem. Jeżeli dostanie taką propozycję, to będzie oznaczało, że Polska go potrzebuje

Na temat możliwego transferu Marcina Masterlaka stwierdził:

- Bardzo mi pomógł. Dobrze mi doradzał. Rozmawialiśmy często. Marcin jest bardzo zdolbym człowiekiem, który ma wybitny zmysł zarządzczy i poliutyczny. Rzeczywiście w bardzo ważnych momentach kampanii bardzo mi pomógł, życzliwie kierując się najgłębiej pojmowanym interesem polskim. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Nie wiem, jakie będą jego życiowe decyzje

W temacie reformy sądownictwa prezydent powiedział:

- Uważam, że trzeba spokojnie i konsekwentnie tę reformę realizwoać po to, żeby ludzie zmienili stosunek do sądownictwa, żeby przestali mówić, że sądy są niesprawiedliwe, ale również po to, żeby skrócił się czas oczekiwania na rozprawy





mp/polsat news