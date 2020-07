Prezydent: Kłamcy nie mogą powrócić do władzy

- „Kłamcy nigdy więcej nie mogą powrócić do władzy. Ci, którzy nas okłamywali, oszukiwali w najważniejszych sprawach, nie mogą wrócić do władzy. Ci, którzy odbierali nam wolność, nie mogą powrócić do władzy. Oni strzelali do górników gumowymi kulami” – mówił prezydent Andrzej Duda w Czarnkowie.

- „A zwijanie Polski? Likwidacja komisariatów policji, likwidacja komisariatów policji, likwidacja jednostek wojskowych, połączeń komunikacyjnych, likwidacja szkół. Co to było? To nie było zabieranie wolności?” – mówił Andrzej Duda.

- „Zabierali nam wolność – cynicznie i bezczelnie. Pozawalali likwidować polskie stocznie, kiedy Francuzi i Niemcy swoje ratowali. Pozwalali nas okradać z 50 mld zł rocznie podatku VAT. Ja chciałbym, żeby była kontynuowana polityka ostatnich pięciu lat – polityka przestrzegania polskiej konstytucji, gdzie polska rodzina znajduje się pod szczególną ochroną” – dodawał.

Prezydent kolejny raz odniósł się też do kwestii forsowanej w szkołach tzw. „edukacji seksualnej” i do adopcji dzieci przez pary homoseksualne:

- „Nigdy nie pozwolę na agresywną seksualizację dzieci i na to, żeby dzieci były adoptowane przez pary jednopłciowe, bo to jest eksperymentowanie na dzieciach. Nie pozwolę na eksperymentowanie na dzieciach. Nikt mi nie wmówi, że to jest wolność, bo to jest właśnie niewolenie dziecka, wymuszanie na dziecku. Nie można nigdy na to pozwolić i mam nadzieję, że nigdy tego w Polsce nie będzie” – deklarował.

. @prezydentpl @AndrzejDuda: Realnie obniżamy podatki dla polskich rodzin, to jest prawdziwa polityka. Nie chcę powrotu do tego co było wcześniej – wprowadzania zmian, jak podwyższenie wieku emerytalnego, wbrew społeczeństwu#wieszwięcej #AndrzejDuda2020 #wybory #wybory2020 pic.twitter.com/Ao71sYLPux — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) July 1, 2020

kak/wPolityce.pl, Twitter