Prezydent mocno o publikacji „Faktu”: przejdzie do czarnej historii prasy w Polsce

W rozmowie z red. Katarzyną Gójską na łamach tygodnika „Gazeta Polska” ukaże się wywiad, którego fragmenty już znamy. Cały wywiad będzie dostępny już w najbliższym wydaniu tygodnika „Gazeta Polska”, który ukaże się najbliższą środę.

W wywiadzie chodzi oczywiście m.in. o skandaliczną manipulację, jakiej dopuścił się niemiecki dziennik „Fakt” publikując okładkę sugerującą, jakoby to prezydent Andrzej Duda dopuszczał się takich przestępstw. Dopiero po chwili czytelnik orientuje się jaka jest prawda oraz że chodzi o ułaskawienie prezydenta, którego dokonał na wniosek rodziny skazanego, już po odbyciu przez niego kary więzienia. Ułaskawienie prezydenta dotyczyło jedynie zdjęcie zakazu widzenia się z poszkodowaną oraz rodziną, o co wnosiła sama rodzina.

Dla tygodnika „Gazeta Polska” prezydent powiedział:

- W Polsce, w przeciwieństwie do Niemiec czy Francji, pozycja zagranicznych koncernów medialnych jest znacząca i ma duży wpływ na to, jak wygląda rynek medialny. Kapitał ma narodowość, właściciele mają swoje interesy

Dodał także:

- Jednak odpowiedzialność za to, jak gazeta wygląda, i to, co na co dzień się w niej ukazuje, spoczywa na redakcji. Niemiecki właściciel powinien być szczególnie ostrożny, by nie dawać pretekstów do zarzutów o próby ingerencji w życie polityczne w Polsce, zwłaszcza gdy redakcja nie ukrywa swojego politycznego zaangażowania

Prezydent podkreślił również, że „jedynka „Faktu” przejdzie do czarnej historii prasy w Polsce”.

mp/gazeta polska/niezalezna.pl