Prezydent: Polska rodzina może żyć jak na Zachodzie

W ramach swojej kampanii wyborczej ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda spotkał się dzisiaj ze swoimi wyborcami w Augustowie. Mówił tu między innymi o dobrobycie polskiej rodziny.

Prezydent Powiedział:

- Przychodzę do Państwa z planem na najbliższe 5 lat. Da się doprowadzić nasz rozwój do tego, aby polska rodzina żyła jak na zachodzie Europy - trzeba być ambitnym!

Andrzej Duda zaapelował:

- Proszę, żebyście wszystkich namawiali do udziału w wyborach. Ten głos jest bardzo ważny. Chciałbym, żeby to był głos za rozwojem Polski, pokazujący naszą ambicję. Chciałbym, aby to był głos za polskim państwem, które będzie rosło w siłę w Europie i na świecie, które jest dumne ze swojej historii. Państwem, które jest dumne i które nazywa tę historię taką, jaką ona była, w której zdrajcy są zdrajcami, a bohaterowie bohaterami. W której ten, kto jest naszym sojusznikiem, nazywany jest naszym sojusznikiem, a ten który nas napadł, zostaje przez nas potępiony za napaść. Nie boimy się słów, że Polska jest państwem prawdziwie wolnym. Państwem, gdzie chroniona jest rodzina. Takiej Polski chcę. Taka Polska będzie Polską prawdziwie wolną, suwerenną

Zwrócił się też z prośbą:

- Proszę byście mnie wsparli. Proszę, byście pokazali, że wspieracie taką właśnie politykę. Polska musi te wybory wygrać. Niech żyje Polska!

