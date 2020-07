Prezydent Warszawy w ratuszu jedynie na pół etatu?

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec poinformował dziś, że partia będzie namawiać Rafała Trzaskowskiego, aby nie wracał do warszawskiego ratusza na pełny etat i dzięki temu mógł poświęcić część swojego czasu na politykę ogólnopolską.

- „Będziemy wszyscy namawiać Rafała Trzaskowskiego, by nie wracał do ratusza na cały etat, ale poświęcił też trochę części swojego życia na arenę ogólnopolską. To bardzo ważne” – powiedział dziś w TOK FM Jan Grabiec.

Polityk wyraził przy tym nadzieję, że sam prezydent Warszawy będzie aktywny w polskiej polityce. Dodał jednak, że decyzja należy do samego Rafała Trzaskowskiego.

Grabiec przyznał, że kandydat KO był „jednym z liderów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej” i wyraził przekonanie, że dalej tak będzie:

- „Tak bardzo porusza ludzi w Polsce, obudził politycznie młodych ludzi, którzy tłumnie ruszyli do głosowania” – przekonywał.

Grabiec nie wyjaśnił jednak, jak taka praca prezydenta Warszawy na niepełny etat miałaby wyglądać. Jest to o tyle ciekawe, że dotychczas cała Polska oglądała, jak Rafał Trzaskowski nie radzi sobie z zarządzaniem Warszawą, pracując, przynajmniej teoretycznie, w pełnym wymiarze godzin.

Na antenie TOK FM Jan Grabiec zapowiedział również, że Koalicja Obywatelska będzie składać protesty wyborcze oraz domagać się dymisji ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, którego oskarża o błędy w organizacji wyborów za granicą.

kak/wPolityce.pl