Prof. Finkelstein ostro o ustawie 447: ,,Ręce precz od Polski! Chcecie pieniędzy? Znajdźcie pracę! ''

Po sprawozdaniu amerykańskiego kongresu powrócił temat bezspadkowych roszczeń żydowskich. Sprawozdanie odwołuje się do Deklaracji Terezińskiej, której jednak Polska nie podpisywała, jak się okazuje. Niemniej niektóre media, w tym izraelskie, podnoszą ponownie temat i straszą Polskę.

Do sprawy odniósł się także w ostrych słowach prof. Norman Finkelstein, który powiedział:

- Ręce precz od Polski. Jeśli chodzi o moją rodzinę, to własność prywatna należy do mojego ojca i do rodziny mojej matki. Mój ojciec nie mówił o tym, ale wiem, że mieliśmy mały tartak niedaleko Warszawy, ojciec mojej matki był właścicielem sklepu z tytoniem, tak więc mogę powiedzieć, że była tam nieruchomość. Jednak nigdy, nigdy w najbardziej szalonej wyobraźni, nie pojawiła się w głowach moich dwóch braci i mnie, że chcielibyśmy jakichkolwiek kompensat z tytułu własności naszych rodziców!

Stwierdził też:

- Moja odpowiedź jest bardzo prosta - Ręce precz od Polski! Chcecie pieniędzy? Znajdźcie pracę, pracujcie i zostawcie Polaków w spokoju!

Oraz:

- Chciałbym zobaczyć gdzie są ci wszyscy spadkobiercy, chciałbym zobaczyć ilu ludzi oni zapytali i z iloma skonsultowali tę sprawę!

Zapytał także:

W czyim imieniu zabieracie głos? Pokażcie mi w czyim imieniu występujecie?







mp/yt/wrealu24