Prof. Górski: Wspaniałe wiadomości z Czech

Wspaniałe wiadomości z Czech!!!!!

Wybory wygrywa koalicja SPOLU, w której głównym członem jest ODS, partner PiSu z EKR.

Babiś przegrywa, a do parlamentu nie wchodzą nie tylko komuniści, ale także socjaldemokraci.

Wygląda na to, że Babiś został ukarany za swoje slalomy, wśród których oprócz innych spraw, znajduje się też problem Turowa.

Wygląda na to, że będziemy mieć bardzo silnie wzmocnioną Grupę Wyszechradzką a nowy czeski rząd będzie silnym wsparciem Węgier i Polski.

Boże chroń Polskę !

Dziękujemy!

W komentarzach prof. Górski odpowiadając na pytanie, czy to już pewne, pisze:

- 99.5% of polling stations counted

SPOLU-ECR|EPP: 27.7% (new)

ANO-RE: 27.2% (-2.4)

PaS-G/EFA|EPP: 15.5% (new)

SPD-ID: 9.6% (-1.0)

Oraz:

- To już pewne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Niemiecka agentura ma tylko 15,5% - brawo Czesi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mp/fb/grzegorz górski