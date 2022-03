Prof. Grzegorz Górski: Wojskowi Putina przebili nawet swych psychopatycznych poprzedników

„Według źródeł ukraińskich, w ciągu pięciu dni wojny zginęło już ponad 5000 żołnierzy rosyjskich. Nawet jeśli są to dane przesadzone, to warto mieć świadomość jaka jest to skala z perspektywy rosyjskiej” – zauważył w mediach społecznościowych prof. Grzegorz Górski.

Jak analizuje dalej były sędzia Trybunału Stanu - „w ciągu dziesięcioletniej obecności wojskowej sowietów w Afganistanie, w walce zginęło tam trochę ponad 9000 żołnierzy, dalsze ponad 5000 zmarło w następstwie ran. Przez dziesięć lat!”.

Natomiast „w walkach o "wyzwolenie Polski" – jak przypomina prof. Górski – „przez półtora roku poległo podobno ok. 500.000 sowietów”.

„Wojskowi Putina to naprawdę najwyższa klasa! Takich osiągnięć nie mieli nawet ich psychopatyczni poprzednicy” – diagnozuje w swym facebookowym poście były sędzia Trybunału Stanu.

ren/facebook