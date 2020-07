Prof. Krasnodębski o publikacji ,,Die Welt'': To jest szczyt arogancji

Po skandalicznej wczorajszej publikacji „Die Welt”, w której red. naczelny działu zagranicznego niemieckiego dziennika w bezczelny sposób obraża prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz obarcza winą za złe nastroje w Polsce w stosunku do publikacji niemieckiej prasy w Polsce. Pełno w tym felietonie pouczeń i wręcz traktowania Polaków i polskiego prezydenta z góry, może nawet wręcz jak parobków pańszczyźnianych, którzy są „winni” szacunek i posłuszeństwo idealnej niemieckiej „rasie panów”.

Prof. Zdzisław Krasnodębski napisał na Twitterze:

- Zamiast przepraszać za artykuł, który przekracza wszelkie granice przyzwoitości i uczciwości dziennikarskiej, ma Pan odwagę pouczać Prezydenta Polski i nas, Polaków, o sprawie wolności? To jest szczyt arogancji

Nie przypomina to Państwu czegoś w rodzaju postulatów Black Lives Metter oraz innych organizacji skrajnie lewicowych i komunistycznych?

Poniżej inne wybrane komentarze.

Anstatt sich für einen Artikel zu entschuldigen, der alle Grenzen des Anstands und des ehrlichen Journalismus überschreitet,wagen Sie den Präsidenten Polens und uns Polen in der Sache der Freiheit zu belehren? Das ist der Gipfel der Arroganz. #axelspringer https://t.co/RYZlku4qdz

Po - niespotykanie bezczelnym - tekście szefa „Die Welt” do prezydenta Polski, przypominam słowa Trzaskowskiego. To jego artykuł o reformie UE. Na zimno, w sposób przemyślany pisał tak: „Polska może odegrać w tym sporze istotną rolę tylko poprzez udzielenie wsparcia Berlinowi.”

Jakiś redaktorek z Die Welt przywołuje na dywanik Prezydenta RP, o czym z dumą informuje niemiecki @OnetWiadomosci . Im się coś popie***ło, to nie jest 1939r. https://t.co/FA9DTmMaQ9

Panie Ulf Poschardt. Prosić o rozmowę to mogliście przed drukiem tego odrażającego, paskudnego, atakującego polskiego Prezydenta artykułu. Wybaczy Pan, ale jeżeli autorytetem dziennikarskim jest dla Was pan Lis to raczej nie porozmawiamy zbyt prędko... https://t.co/mRTgNbg49k