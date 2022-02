Przebrali się w ukraińskie mundury i napadli na sklep w Donbasie. Wróblewski: Zaczęło się

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym mężczyźni w ukraińskich mundurach napadają na sklep. ABS News podaje, że do zdarzenia doszło w Donbasie. Stało się to po tym, jak rosyjski parlament zaapelował do prezydenta o uznanie niepodległości samozwańczych republik: ługańskiej i donieckiej, co miałoby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Na nagraniu widzimy mężczyzn przebranych w mundury ukraińskiej armii, którzy biją cywila i okradają sklep.

- „Zaczęło się. Ruscy przebierańcy napadają na sklep w Donbasie w ukraińskich mundurach”

- komentuje zdarzenie Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute.

Wcześniej przedstawiciele samozwańczej Republiki Ługańskiej poinformowali, że przeprowadzili ostrzał artyleryjski na ukraińskie pozycje. Miała to być odpowiedź na rzekome zastrzelenie jednego z separatystów przez ukraińskiego żołnierza. Rosyjska Duma natomiast przyjęła dziś rezolucję, w której wezwała prezydenta Władimira Putina do uznania niepodległości kontrolowanych przez separatystów samozwańczych republik: ługańskiej i donieckiej. Miałoby to zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

