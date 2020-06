Przepływy elektoratu. Kto stracił, kto zyskał?

Jeśli chodzi o przepływ wyborców, to najwięcej straciła Lewica. W stosunku do wyborów parlamentarnych z 2019r. to strata 1,5 mln osób. Wtedy otrzymali ponad 2 mln głosów, teraz na Biedronia zagłosowało niespełna 430 tys. wyborców.

Nieznaczny wzrost nastąpił u kandydata Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Duda w porównaniu do wyników ZP z jesieni zyskał ok. 360 tys. głosów, natomiast Trzaskowski 785 tysięcy.

Spadek odnotowała nie tylko Lewica, ale też Polskie Stronnictwo Ludowe. W 2019r. uzyskali 1 mln 578 tys., a teraz 457 tysięcy. To spadek o ponad milion osób.

Wzrost zanotowała Konfederacja na poziomie 40 tys. Teraz na Krzysztofa Bosaka głosowało 1 mln 300tys., a na jesieni 1 mln 260 tys.

ks/ PKW, PAP