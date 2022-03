Putin na innej planecie - wczoraj cytował Hitlera, dzisiaj Biblię, a przemowę niespodziewanie przerwano

Dzisiaj w Moskwie odbył się wiec z okazji ósmej rocznicy aneksji Krymu. W trakcie wiecu wystąpili artyści, politycy, samorządowcy. Wystąpił także Władimir Putin, który w trakcie swojej przemowy cytował Biblię. Ostatecznie jego przemówienie zostało nagle i bez podania przyczyny przerwane. Wczoraj zaś na wiecu poświęconym problemom samorządów, Putin posługiwał się sformułowaniami z... Mein Kampf.

Prowadzący wiec w dużej mierze skupili się na trwającej obecnie wojnie z Ukrainą. Nikt oczywiście nie nazywał rzeczy po imieniu. Wskazywano, że na terytorium Ukrainy Rosja zwalcza "nazizm".

W trakcie wiecu wystąpił ojciec jednego z poległych na wojnie rosyjskich żołnierzy. Aktorzy i piosenkarze skupili się w trakcie wiecu na wyrażaniu nadziei, że już niedługo Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie połączą się w jeden naród.

Na wiecu obecny był mer Moskwy Siergiej Sobianin oraz redaktor naczelna Russia Today Margarita Simonyan. Simonyan w trakcie swojej przemowy wezwała Matkę Rosję do ukarania tych, którzy bombardują Mariupol. W takiej sytuacji Matka Rosja musiałaby zapewne skrócić o głowę samą siebie.

Na wiecu wystąpiła także znana z ciętego języka rzecznika rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Prawdziwy popis oderwania od rzeczywistości dał jednak prezydent Rosji Władimir Putin. Putin uzasadniał rozpoczęcie wojny masowym ludobójstwem ludności rosyjskojęzycznej przez Ukraińców. Mówił o bohaterstwie rosyjskich żołnierzy oraz cytował Biblię. Ostatecznie jego transmitowane na żywo przemówienie niespodziewanie przerwano.

- Nasi chłopcy walczą ramię w ramię. Pomagają sobie i wspierają się nawzajem, a w razie potrzeby osłaniają się ciałem przed kulami na polu walki. Dawno nie było takiej jedności - mówił Putin.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, transmisja przemówienia Putina została przerwana z powodu "błędu serwera".

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s