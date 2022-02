RCB podało tragiczne skutki nawałnic nad Polską

Jak wynika z danych opublikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wskutek bardzo silnych wiatrów i nawałnic, które przechodzą w ostatnich dniach nad Polską, prądu zostało pozbawionych ponad 1 mln osób. Dwie osoby poniosły śmierć.

- Według danych na godzinę 12:00 w sobotę 1 144 487 odbiorców było bez dostaw energii elektrycznej. W związku z silnym wiatrem Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna wyjeżdżały 12 807 razy. W wyniku zdarzeń dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne – czytamy na portalu TVP Info.

Ponadto uszkodzonych zostało 1 050 budynków, 281 pociągów było opóźnionych, a 64 zostały odwołane.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal utrzymuje ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Zostały opublikowane alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na terenie całego kraju.

Najgroźniejsze ostrzeżenie trzeciego zostało wydane dla północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wiatr może tam osiągać średnią prędkość od 50 km/h do 60 km/h, a w porywach do 120-130 km/h.

Najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia oznacza m.in., że mogą występować groźne zjawiska meteorologiczne powodujące bardzo duże szkody. Może też dojść do katastrof, które stanowią zagrożenie dla życia.

#RaportRCB o skutkach silnego wiatru - stan na godz. 12.00 ⬇ pic.twitter.com/9jyPVHurF9 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 19, 2022

