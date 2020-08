Reforma systemu 500plus. Bon zamiast gotówki?

W wywiadzie udzielonym portalowi money.pl minister rozwoju Jadwiga Emilewicz informowała o planach reformy systemu wypłaty świadczeń 500 plus. Miało chodzić o wprowadzenie bonów cyfrowych, zamiast wypłacania gotówki. Informacje te dementuje jednak rzecznik rządu.

Wicepremier Jadwiga Emilewicz, mówiąc o wypłacanym w formie cyfrowej bonie turystycznym, wspomniała w rozmowie z moeny.pl o planowanych zmianach w świadczeniu 500 plus. Również ono miałoby w przyszłości być wypłacane w formie bonów, a dzięki temu ustawodawca miałby większą kontrolę nad tym, czy pieniądze są wydawane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Jednak zapowiedzi te zdementował rzecznik rządu. Piotr Müller był gościem na antenie TVN24, gdzie zapewnił, że środki z programu 500 plus będą wypłacane tradycyjnie:

- „Nie ma takich planów. Chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Program 500 plus będzie wypłacany klasycznie. Tak, jak do tej pory” – powiedział.

kak/TVN24, DoRzeczy.pl