Robert Lewandowski po raz 10. wygrywa mistrzostwo Niemiec!

Najlepszy piłkarz świata, za którego od dwóch sezonów uchodzi kapitan polskiej reprezentacji piłkarskiej Robert Lewandowski, zdobył dziś wraz ze swoim klubem Bayernem Monachium 8. z rzędu mistrzostwo Niemiec. Łącznie to już 10. triumf Lewandowskiego w Bundeslidze.

Bayern Monachium w ostatnim dziesięcioleciu zdecydowanie zdominował rozgrywki ligowe u naszych zachodnich sąsiadów. A z Lewandowskim na pokładzie aż ośmiokrotnie z rzędu stawał na najwyższym podium w Bundeslidze.

Były napastnik Lecha Poznań zostawał jednak mistrzem Niemiec jeszcze zanim wylądował w klubie ze stolicy Bawarii. Kapitan a zarazem najlepszy strzelec polskiej reprezentacji dwukrotnie wygrywał Bundesligę również ze swym poprzednim niemieckim klubem – Borussią Dortmund.

Do tytułu mistrza Niemiec najlepszy napastnik świata dołoży w tym sezonie również 7. już w karierze koronę króla strzelców Bundesligi. Od 5 lat Lewandowski nie daje się nikomu zdetronizować na tronie najlepszego snajpera ligi niemieckiej. W tym sezonie do siatki rywali trafił już 33 razy, a pozostały do rozegrania jeszcze 3 kolejki, więc Polak ma ogromne szanse, by jeszcze powiększyć swój dorobek.

ren/90minut.pl