Rosja w płomieniach. Pożar w zakładach Gloria Jeans

Wczoraj wieczorem media informowały o kolejnym pożarze w Rosji. Ogień rozprzestrzenił się w zakładach popularnej rosyjskiej marki Gloria Jeans w obwodzie rostowskim. Pracownicy zostali ewakuowani. Nie ma informacji na temat osób poszkodowanych.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których widać kłęby dymu unoszące się nad miastem Szachty. Lokalne serwisy przekazały, że pożar wybuchł w zakładach produkujących spodnie. Ogień objął 250 metrów kwadratowych. W akcji miało uczestniczyć 58 strażaków.

