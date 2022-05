Rosjanie do czołgów montują… części z pralek

Zachodnie sankcje utrudniają Rosjanom produkcję sprzętu mogącego zastąpić ten, który już stracili na Ukrainie. Minister handlu USA Gina Raimondo poinformowała, że próbując poradzić sobie z tym problemem, w rosyjskich czołgach montuje się… elementy zmywarek i lodówek.

- „Mamy doniesienia od Ukraińców, że kiedy znajdują rosyjski sprzęt wojskowy, jest on wypełniony półprzewodnikami, które zostały wyjęte ze zmywarek i lodówek”

- powiedziała Raimondo w czasie swojego dzisiejszego wystąpienia w Senacie.

Wskazała, że wskutek sankcji eksport technologii z USA do Rosji spadł o prawie 70 proc. Podkreśliła, że paraliż rosyjskiej technologii prowadzi do sparaliżowania zdolności tego kraju do prowadzenia wojny.

kak/PAP