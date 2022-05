Rosjanie w szoku. W reżimowej telewizji usłyszeli prawdę

„Cały świat jest przeciwko nam, nawet jeśli nie chcemy tego przyznać” – stwierdził jeden z ekspertów zaproszonych do rosyjskiej telewizji państwowej.

Emerytowany pułkownik Michaił Khodarenok przekonywał, że pozycja Rosji, przeciwko której powstała koalicja 42 państw, jest fatalna. Wskazał, że ukraińska armia może zmobilizować i uzbroić milion osób.

- „Kiedy wsparcie ze strony Europy zacznie w pełni działać, to niedługo będziemy musieli zacząć rozpatrywać ten milion ukraińskich żołnierzy jako rzeczywistość. Musimy wkalkulować, że sytuacja dla nas wyraźnie się pogorszy”

- powiedział.

Analityk podkreślił, ze Rosja znalazła się w „totalnej, geopolitycznej izolacji”.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk