Rozłam w Ordo Iuris? Jest oświadczenie zarządu

Oświadczenie Zarządu Instytutu Ordo Iuris

W związku z nierzetelnymi doniesieniami medialnymi, jakie są następstwem skierowanego do prasy listu dr. Tymoteusza Zycha o rzekomym rozłamie w Ordo Iuris, czujemy się w obowiązku przedstawić poniższe wyjaśnienie.

Przez niemal dziesięć lat swojej działalności, Instytut Ordo Iuris stał się jednym z najpoważniejszych globalnie ośrodków analitycznych, występujących w obronie podstawowych praw i wolności. Cele Instytutu Ordo Iuris oraz jego misję wyznaczają konstytucyjne zasady afirmujące chrześcijańskie dziedzictwo europejskiej kultury prawnej, w tym takie wartości jak ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny zbudowanej na jego fundamencie, ochrona i promocja macierzyństwa i rodzicielstwa, jak również ochrona naturalnych praw i wolności obywatelskich, przeciwdziałanie aktom nienawiści i dyskryminacji wymierzonym w tych wszystkich, którzy wyrażają przywiązanie do tych podstawowych zasad i wartości. Instytut prowadzi swoją działalność procesową i ekspercką w oparciu o współpracę z Darczyńcami i Przyjaciółmi, których wsparcie czyni Ordo Iuris realnie niezależnym think tankiem i ośrodkiem aktywności społecznej.

Ekspertami Instytutu są prawnicy praktycy i akademicy wielu dziedzin. Wierność misji Instytutu oznacza szczere przywiązanie naszych współpracowników i Darczyńców do tak wyrażonych fundamentów, ściśle wywodzonych z norm naturalnych, potwierdzonych konstytucyjnie oraz w międzynarodowym systemie praw człowieka.

Zespół Instytutu Ordo Iuris, obejmujący blisko czterdziestu stałych pracowników i współpracowników oraz kilkudziesięciu ekspertów krajowych i zagranicznych - wbrew doniesieniom medialnym - nie uległ istotnej zmianie. Ponad trzy miesiące temu, na żądanie prezesa Instytutu Jerzego Kwaśniewskiego, swoją rezygnację z pełnionych funkcji złożył dr Tymoteusz Zych, wraz z nim współpracę z Instytutem postanowiła zakończyć Karolina Pawłowska, dr Filip Furman oraz jeden stażysta. Przez ostatnie trzy miesiące dr Zych zrezygnował lub został odwołany z funkcji pełnionych w siedmiu innych organizacjach społecznych, akademickich i gospodarczych. Zmiany w Zarządzie Ordo Iuris, obejmujące rezygnację dr Zycha, ale przede wszystkim stanowiące wyraz rozwojowego otwarcia Zarządu na najbardziej doświadczonych ekspertów Instytutu, zostały zakomunikowane jeszcze w październiku 2021 roku.

W ostatnich dniach z przykrością czytamy, że osoby, które zakończyły przed miesiącami współpracę z Instytutem, wprowadzają opinię publiczną w błąd co do okoliczności ich odejścia z Ordo Iuris. W rzeczywistości przesłanki rozstania były następstwem ich decyzji o charakterze osobistym, powiązanych w naszej ocenie już w październiku z publicznym wyrażaniem opinii sprzecznych ze spójnym od lat stanowiskiem Instytutu Ordo Iuris, między innymi w takich kwestiach jak trwałość małżeństwa, ochrona rodziny, ochrona podstawowych praw i wolności przed ingerencją państwa przekraczającą konstytucyjnie dopuszczalne granice. W tych okolicznościach Prezes Zarządu podjął niezwłoczną decyzję o żądaniu rezygnacji dr Tymoteusza Zycha.

Wydając to stanowisko możemy z perspektywy już ponad trzech miesięcy powiedzieć, że zmiany w organizacji Instytutu doprowadziły do usystematyzowania działalności procesowej i prac analitycznych, skutecznie poszerzyły krąg odbiorców naszych publikacji i analiz oraz zostały pozytywnie odebrane przez licznych Przyjaciół i Darczyńców.

Jako think tank realizujący statutową misję obrony kultury prawnej zakorzenionej w chrześcijańskim i europejskim dziedzictwie, jesteśmy nie tylko uprawnieni, ale przede wszystkim zobowiązani do tego, aby integralną postawą dawać świadectwo wartościom, w których obronie występujemy.

Jerzy Kwaśniewski, Prezes Zarządu

Monika Leszczyńska, Wiceprezes Zarządu ds. Członkowskich

Magdalena Majkowska, Członek Zarządu, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej

Rafał Dorosiński, Członek Zarządu, Dyrektor Centrum Prawa i Polityki Rodzinnej

Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych