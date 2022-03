Rumuński polityk ostro do Tuska: Ludzie wiedzą o twoim sojuszu z Putinem-Hitlerem. Jesteś na szczycie listy hańby w Europie

Rumuński parlamentarzysta a zarazem lider partii AUR w bardzo mocnych słowach przypomniał proputinowskie uwikłania przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

Po raz kolejny okazuje się, że okres wojny wytoczonej przez putinowską Rosję Ukrainie nie jest najszczęśliwszym piarowo czasem dla Tuska. Najpierw na oczach całego świata, w jednym ze swych przemówień, prezydent zmagającej się ze zbrodniczą rosyjską napaścią zbrojną Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przypomniał wymowne milczenie tych, którzy znali prawdę o katastrofie smoleńskiej w czasach, gdy Donald Tusk był premierem RP i oddał śledztwo w tej sprawie putinowskiemu reżimowi.

Teraz natomiast na kanwie ataku, jaki lider PO przeprowadził w social mediach na ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, z ostrą krytyką Tuska wystąpił rumuński parlamentarzysta George Simion. Lider rumuńskiej partii AUR stwierdził, że minister Ziobro jest dla niego „przykładem tego, jak walczyć o suwerenność własnej Ojczyzny”.

„Byłem w Polsce i wiem, że ludzie wiedzą, że jako premier w latach 2007-2014 byłeś sojusznikiem Putina-Hitlera” – napisał o Donaldzie Tusku rumuński parlamentarzysta. Simion krytykując umowę gazową z Gazpromem zarzucił też Tuskowi umorzenie kremlowskiemu koncernowi aż 230 mln. długu. „Dzięki takim politykom, jak ty i Angela Merkel, Putin zarobił miliardy i kupił broń. Wraz z Merkel jesteście na szczycie listy hańby w Europie”.

Mr @donaldtusk! Yes, I met with Polish Minister of Justice @ZiobroPL which is for me an example of how to fight for the sovereignty of own Homeland. I was in Poland and I know that people are aware that you as a Prime Minister in 2007-2014 were #PutinHitler’s ally! pic.twitter.com/68dP9H0eOA