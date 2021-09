Rząd będzie walczyć z cenzurą na Facebooku i Twitterze?

Projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych filtrujących treści, został niedawno wpisany do wykazu prac legislacyjnych, którymi w najbliższym czasie zajmie się Rada Ministrów. „Nowe przepisy mają zapewnić ochronę przed ograniczeniami w korzystaniu z konstytucyjnego prawa do swobodnego głoszenia własnych poglądów” – napisali autorzy projektu z Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Biorąc pod uwagę wskazywane uwarunkowania współczesnego społeczeństwa, którego jednym z najważniejszych filarów jest szybki dostęp do informacji oraz prawie nieograniczona możliwość wymiany opinii, osądów, twierdzeń i interpretacji wydarzeń, przez wszystkie osoby obecne w sieci, uznać należy, że wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych staje się niezwykle potrzebne” – czytamy w opisie projektu. Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie jest on przygotowywany, informuje też, że „narzędzia prawne muszą przystawać do współczesnych form wymiany informacji”.

Jak dowiedział się Dziennik Gazeta Prawna, główny nacisk we właściwym funkcjonowaniu całej procedury ma być przerzucony na instytucję sądów.

ren/Dziennik Gazeta Prawna