Sasin: Sejm zajmie się objęciem wspólnot i spółdzielni taryfami gazowymi

- Sejm zajmie się w przyszłym tygodniu rządowym projektem ustawy, który przewiduje objęcie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni taryfami gazowymi, zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Są gotowe rozwiązania, które będą dotyczyły również spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz instytucji publicznych - szpitali, szkół, domów pomocy, przedszkoli - tam, gdzie te rynkowe podwyżki cen gazu byłyby najbardziej dotkliwe" - powiedział Sasin w rozmowie z TVP Info we wtorek wieczorem.

Wyjaśnił, że na podstawie obecnych regulacji wystarczy zgłosić, jaka część lokali to lokale mieszkalne i one zostaną objęte taryfami, "tak jak pozostałe 95% gospodarstw domowych, które z automatu niejako są objęte taryfą, czyli regulowaną ceną gazu".

"Przygotowaliśmy rozwiązanie ustawowe, które myślę, że zostanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu już w przyszłym tygodniu przyjęte. Polega ono na tym, że z zasady uznajemy, że spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe to są zbiorowiska lokali mieszkalnych i będą objęte z zasady taryfowaniem, a obowiązek zgłoszenia będzie dotyczył lokali użytkowych - sklepów i innych. To spowoduje, że ten problem zniknie. Czyli od 1 stycznia - niejako wstecznie - będą obowiązywały te przepisy, które spowodują, że […] ta skala podwyżek cen będzie daleka od rynkowej, to nie będzie kilkaset procent, tak jak to dziś wygląda, tylko ta skala będzie na poziomie 50%, tak jak dotyczy to wszystkich gospodarstw domowych" - podsumował wicepremier.

W połowie grudnia ub.r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Dla gospodarstw domowych zużywających gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41%, co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto.





mp/ISBnews