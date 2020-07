Schetyna: Duda mówi językiem PiS i pokazuje politykę PiS

Wygląda na to, że na końcówce kampanii prezydenckiej były lider PO przypomniał sobie, że zapomniał zareklamować PiS, co i uczynił w wywiadzie „Jeden na jeden” w TVN24. Znów zabrzmiało jego nieodłączne „PiS”.

Odnosząc się do kampanii prezydenta Dudy powiedział:

- Uważam, że on [Andrzej Duda] może ją [II turę] przegrać, właśnie przez taki język, język złych emocji, agresji, odepchnięcia, odsunięcia, wykluczenia. To pytanie o te kilka milionów głosów, a może kilkaset tysięcy, może na końcu kilkadziesiąt tysięcy, które mogą być decydujące w tej ostatecznej rozgrywce. Uważam, że Andrzej Duda w tej końcówce kampanii pokazuje tak naprawdę politykę PiS. On mówi tak jak polityk PiS, jak działacze PiS-owscy na każdym szczeblu. On mówi o sobie, o swoich, on wyklucza i odsuwa

Biorąc pod uwagę, że pozycja PiS rośnie w sondażach i nie tylko, to pan Schetyna raczej chyba chciał wyrazić ubolewanie, że ich kandydat raczej nie wygra.

mp/tvn24