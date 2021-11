,,Schwytali nas jak bydło''. Kurdowie opowiadają o przerażających działaniach białoruskiego reżimu

Francuski dziennik „Le Monde” pisze o migrantach, którzy stali się „mięsem armatnim”, wykorzystywanym przez reżim Aleksandra Łukaszenki do odwetu za nałożone przez Zachód sankcje. Dziennik publikuje relacje samych migrantów, którzy opisują przerażające praktyki białoruskich służb.

- „Mięso armatnie reżimu Łukaszenki, tysiące wygnańców, często irackich Kurdów, zwabionych przez siatki mafijne, po męczarniach poniżenia i złego traktowania są wywożeni na polską granicę”’

- wskazuje „Le Monde”.

Francuscy dziennikarze wyjaśniają, że migranci „zostali zwabieni w tę piekielną pułapkę po zaaranżowaniu przez Mińsk przepływów migracyjnych z Bliskiego Wschodu do Europy przez Polskę i Litwę”.

- „Zostaliśmy schwytani jak bydło”

- mówi dziennikowi 26-letni Niszan z Kurdystanu.

Opowiada, że najpierw migranci byli rozproszeni w małych grupkach. Później przyszli białoruscy funkcjonariusze.

- „Uderzyli mnie w klatkę piersiową, bo nie chciałem wykonywać ich rozkazów. Poprosiliśmy grupę żołnierzy o wodę. Wyciągnęli penisy i powiedzieli, że możemy wypić ich mocz”

- relacjonuje mężczyzna.

29-letni Musa opowiada, że w nocy 15 listopada widział coraz więcej grup wyjeżdżających w nieznane miejsca. Później został wypchnięty w pobliże przejścia granicznego z Polską.

- „Myśleliśmy, że Polacy mogą otworzyć (granicę), ale nic się nie wydarzyło. Byliśmy źli, żądaliśmy od Polaków jedzenia. Nie mogliśmy tego dłużej znieść. Białorusini zamienili nas w głodne szczury gotowe zrobić wszystko, aby wydostać się z ich pułapki”

- mówi.

- „Strategia białoruska polega na wykorzystaniu faktu, że jesteśmy u kresu sił, aby zmusić nas do robienia tego, czego chcą. Na przykład mówią nam, że jeśli chcemy wrócić po zapasy, musimy iść i zaatakować granicę”

- dodaje.

27-letnia Sozyar opowiedziała o kurdyjskich stronach na Facebooku, które kierują do biur podróży i przemytnikach zachęcających do zakupu „pakietów” na podróż do Europy przez Mińsk.

- „Nie ufaj przemytnikom, którzy sprawili, że uwierzyliśmy w Kurdystanie, że wszystko będzie łatwe. Okłamali nas, sprzedali!”

- podkreśla.

kak/PAP, niezależna.pl