Sensacyjne doniesienia wywiadu. Kreml przygotowuje ,,operację specjalną’’ z Janukowyczem

Według ukraińskiego wywiadu Władimir Putin chce wprowadzić na Ukrainę przebywającego obecnie w Mińsku Wiktora Janukowycza i ogłosić go „prezydentem” Ukrainy.

O ustaleniach ukraińskiego wywiadu donosi „Ukraińska Prawda”. Kreml ma przygotowywać operację specjalną z udziałem obalonego w 2014 roku Wiktora Janukowycza, który został już sprowadzony do Mińska. Jednym ze scenariuszy Putina ma być powrót byłego prezydenta na Ukrainę lub opublikowanie apelu do Ukraińców w jego imieniu. Kreml ma też poważnie brać pod uwagę możliwość ogłoszenia go „prezydentem” Ukrainy.

Janukowycz uciekł do Rosji po wydarzeniach na kijowskim Majdanie w 2014 roku. W 2019 roku został zaocznie skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu. Sam wciąż utrzymuje, że decyzja Rady Najwyższej o usunięciu go z urzędu była nielegalna.

kak/Ukraińska Prawda, WPROST.pl