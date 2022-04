Silne zaparcia oraz regeneracja całego układu trawiennego – rozprawi się z tym sok ze szpinaku

Szpinak jest bardzo potrzebny dla całego procesu trawiennego. Wspomaga pracę układu trawiennego, żołądka aż po jelita. Roślina ta potrafi oczyścić i zregenerować nie tylko dolną część jelita a również cały układ trawienny. Jeśli masz kłopot z wypróżnianiem odstaw środki przeczyszczające, a wypij pół litra soku ze szpinaku codziennie a nawet najcięższa forma zaparć minie jak ręką odjął w ciągu kilku dni lub najdalej tygodni.

Biorąc chemiczne środki na przeczyszczenie powodujesz jedynie tyle, że pobudzone zostają mięśnie jelit do wypróżnienia, natomiast same miejscowe tkanki, mięśnie i nerwy nadal pozostają bezczynne, co w dalszej konsekwencji powoduje degenerację jelit.

Poza powyższym sok ze szpinaku zapobiega ropotokowi i korzystnie działa na zęby i dziąsła. Zapobiega krwawieniu z dziąseł oraz zwłóknieniu miazgi zębowej.

Codzienne picie soku ze szpinaku pomoże Ci również przy:

wrzodach jelit

rozstroju nerwowym

anemii

zaburzeniach wydzielania nadnerczy i tarczycy

zapaleniu nerek

zapaleniu stawów

czyraczności

obrzękach kończyn

utracie sił

częstych krwotokach

zaburzeniach w funkcjonowaniu serca

przy niskim oraz wysokim ciśnieniu

zaburzeniach wzroku

bólach głowy

Jeśli nie przepadasz za szpinakiem wystarczy do takiego soku dodać sobie np. banana czy innego owocu i zblendować. Nada to trochę słodkiego smaku i zniweluje posmak szpinaku. A jak widzisz powyżej warto jednak się skusić na taką szpinakową kurację.

mp/szlachetnezdrowienet.pl