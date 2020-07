SKANDAL! Niemiecki brukowiec: ,,Zwycięstwo Dudy dla stęchłej Polski''

Wszystko wskazuje na to, że niemieckie brukowce monitorują to, o czym mówi totalna opozycja, a następnie zastanawia się, jak to jeszcze bardziej wzmocnić, żeby jeszcze mocniej obrazić Polaków. No i pewnie trochę podleczyć własne kompleksy.

Kolejny niemiecki brukowiec popisał się w obrażaniu Polek i Polaków po przegranych wyborach przez polityka PO Rafała Trzaskowskiego. Wiadomo, że nie podobało się to rządowi w Berlinie, ale nikt oficjalnie i wprost tego nie powie ani nie napisze.

W tekście pod tytułem "Zwycięstwo Dudy dla stęchłej Polski" autorzy próbują namalować fatalistyczną wizję Polski. Jest ona jednak znana z tych, które są publikowane w Polsce i które można spotkać w mediach społecznościowych z udziałem politycznych dziennikarzy, albo jak kto woli – funkcjonariuszy, z Czerskiej.

Niemciecki brukowiec widzi to co chce, żeby było uwypuklane, a więc kwestia LGBT była centralnym tematem kampanii prezydedenta Andrzeja Dudy. Wedłuch dziennikarzy tabloidu z Hamburga najstraszniejszą sprawą wydaje się być potępienie ruchu LGBT. Warto zauważyć, że tu mijają się z Czerską i nie piszą o „ludziach LGBT”. Uważają też, że według Andrzeja Dudy "prawa gejów, lesbijek, transseksualistów i biseksualistów" są gorsze niż komunizm. No i tu kolejne przejęzyczenie albo brak zapoznania się z tematem, albo … przepisanie swoimi słowami tego, co nadeszło z centrali.

mp/tvp.info/hamburger morgenpost