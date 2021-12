Skandaliczny wyrok i uzasadnienie sądu! Potrójny morderca własnych bliskich wyjdzie na wolność

Zbrodnia, którą popełnił Marcel C, w grudniu 2019 roku w Ząbkowicach Śląskich zbulwersowała i wstrząsnęła całą Polską. 20-letni Marcel C. brutalnie zamordował siekierą braciszka i swoich rodziców, jak się okazało z chęci kradzieży 10 tysięcy złotych.

Decyzją Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 28 listopada 2021 roku zostanie on teraz zwolniony z aresztu, gdzie przebywa. Wrocławski Sąd Apelacyjny nie uwzględnił wniosku o przedłużenie aresztu dla Marcelego C. argumentując, że … sprawca jest już poczytalny, a ponadto był on nieletni, kiedy popełnił zbrodnię.

Do tej tragicznej zbrodni doszło w nocy z 8 na 9 grudnia 2019 roku. 20-letni morderca zadzwonił na policję przekonując, że domu jest włamywacz. Funkcjonariusze zastali na miejscu nieżyjącą kobietę, mężczyznę oraz ich siedmioletniego chłopczyka. Wszyscy oni zostali zamordowani z użyciem siekiery.

20-latek dopiero po czasie przyznał się do zabójstwa swojej rodziny, a motywem tej strasznej zbrodni była kradzież 10 tysięcy złotych, których potrzebował na ucieczkę z Polski.

Za popełniony czyn mężczyźnie grozi dożywocie.

mp/polskatimes.pl