Smalec z gęsi - zapomniane panaceum prababci

Gęsi smalec robi niemałą konkurencję olejom roślinnym. Okazuje się, że gęsi tłuszcz jest BARDZO zdrowy! Jakie ma właściwości?

Gęsi smalec – na twarz, na zmarszczki i na rany

Coraz częściej mówi się o tym, by skórę nie tylko nawilżać, ale też natłuszczać. To ma zapobiec i opóźnić pojawianie się zmarszczek. Tu gęsi tłuszcz sprawdza się idealnie!

Jak używać? Przepis!

Gęsi smalec wymieszać w proporcji 1:1 z ulubionym olejem (zaleca się olej nagietkowy). Naturalne oleje kosmetyczne bez problemu dostaniecie w aptekach (niedrogie i bardzo dobrej jakości z firmy Etja ). Jest to wersja dla leniwych i … sprytnych. Stare receptury mówią o wymieszaniu gęsiego tłuszczu z garścią kwiatów nagietka, podgrzaniu całości i przecedzeniu mieszanki.

Efekt?

Maść z gęsiego smalcu doskonale natłuszcza, regeneruje skórę i leczy pęknięcia i drobne rany! Poleca się nie tylko jako maść na twarz. Zawsze warto mieć go w domowej apteczce.

Gęsi smalec jest też doskonały na popękane pięty, zniszczone mrozem i chemikaliami ręce! Efekt jest widoczny już po paru dniach używania!

Gęsi smalec – na cholesterol i zdrowie

Gęsi smalec zawiera aż (!) 75% nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). A jak powszechnie wiadomo, NNKT to zdrowotna bomba, którą wszyscy kojarzą (i słusznie) z oliwą z oliwek.

Kto by pomyślał, że nienasycone kwasy tłuszczowe zawiera tłuszcz zwierzęcy? Chyba czas obalić mit, że tłuszcze zwierzęce są takie niezdrowe…

Jak używać? Przepis!

Najlepiej i najłatwiej smarować gęsim smalcem pieczywo (najlepiej swojego wypieku – najlepszy przepis na chleb na świecie! ). Doskonale smakuje wymieszany ze smażoną cebulką, startym jabłkiem, doprawiony do smaku solą, pieprzem i majerankiem. Niebo w gębie. Idealny, mega pyszny. Polecam!

Efekt?

Tłuszcz gęsi obniża cholesterol! Jeśli faszerujecie się tabletkami na cholesterol, spróbujcie włączyć gęsi smalec do diety. Wyniki Was zaskoczą!

Smalec gęsi na kaszel i katar

Gęsi smalec to podobno sprawdzony sposób na przeziębienie. Jeśli męczą cię katar i kaszel, a dodatkowo masz podwyższoną temperaturę, rozpuść smalec gęsi z miodem w gorącym mleku i wypij przed snem. Taką miksturę babcie ze Śląska i podawały osobom przeziębionym, ponieważ ma właściwości rozgrzewające. W lecznictwie ludowym czystym gęsim smalcem smaruje się klatkę piersiową i plecy przed snem. Wówczas rozgrzewa i przynosi ulgę przy uporczywym kaszlu.

Smalec gęsi na zapalenie oskrzeli

W lecznictwie ludowym w zapaleniu oskrzeli należy rozpuścić łyżeczkę smalcu oraz miodu w ok. pół szklanki gorącego mleka. Kuracja schorzenia układu oddechowego polega na piciu takiej ciepłej mikstury od 1 do 3 razy dziennie.

Podobno gęsi smalec jest też skuteczny w leczeniu bólu stawów, bioder oraz kręgosłupa. Smalec może być stosowany zewnętrznie, w formie kompresów, przy bólach reumatycznych i stawowych, stanach zapalnych oraz niektórych ranach.

Jednak nie ma dowodów naukowych, które potwierdzają te właściwości lecznicze smalcu z gęsi, dlatego nie zaleca się go stosować jako jedynej metody leczenia. W przypadku zapalenia oskrzeli należy skontaktować się z lekarzem.

Gęsi smalec – na kolana, stawy i ból pleców

Masz dość nacierania się maściami przeciwbólowymi? Używasz strasznie dużo leków? Chcesz coś zmienić? Wypróbuj gęsi tłuszcz na kolana, ból pleców i mięśni!

Jak używać? Przepis!

Zmieszaj cały słoik (250-300ml) gęsiego smalcu z małą buteleczką (30ml) oleju rycynowego (kupisz go w aptece). Możesz dodać jeszcze 1-2 krople wybranego olejku eterycznego – dla zapachu i przyjemności używania. Miksturą masuj i nacieraj miejsca przez parę minut. Stosuj, kiedy potrzeba – nie przedawkujesz! Jest w 100% bezpieczny!

Efekt?

Masaż gęsim smalcem rozluźni przeciążone stawy i załagodzi ból mięśni. Jest to stary przepis medycyny ludowej. Gęsi tłuszcz zalecają nawet niektórzy lekarze! Działa!

Smalec gęsi - zastosowanie w kuchni. Gdzie kupić i jaka jest jego cena?

Smalec gęsi jest spożywany przede wszystkim na zimno, np. do pieczywa, bez żadnych dodatków. Smalec gęsi można też przyrządzić z dodatkiem jabłka, majeranku i cebulki.

Należy pamiętać, że tłuszcz ten nie nadaje się do smażenia!

Za słoiczek gęsiego smalcu o pojemności 300 ml trzeba zapłacić ok 12 zł. Ceny wahają się w zależności od sklepu.

PRZEPIS - GĘSI SMALEC DOBRZE DOPRAWIONY

Oporządzając gęś i rozbierając ją na elementy zostało mi trochę skrawków tłustej skóry i spora górka sadła. Zarabiając nieco później ciasto na chleb pomyślałam sobie, że taka pajda pachnącego, świeżego chleba doskonale będzie smakowała z dobrze przyprawionym smalczykiem. Tłuszcz gęsi nie jest tak niezdrowy jak ten z innych zwierząt a ponoć nawet ma właściwości lecznicze więc postanowiłam wytopić co się da.

Czas przygotowania : ok. 1 godziny

Składniki :

kawałki sadła i skóry gęsiej - objętości ok. 1 litra

ok. 4 łyżki wody

1 cebula

1 duże kwaśne jabłko

1-2 łyżki majeranku

1/4 łyżeczki zmielonych płatków chili

1/3 łyżeczki świeżo mielonego pieprzu

1 łyżeczka soli

Sposób przygotowania : skórki i sadło pokroiłam ostrym nożem w kostkę, nie musi być bardzo drobno. Przełożyłam do rondla, dolałam zimną wodę i zaczęłam podgrzewać.

Pewnie dziwi Was dodatek wody bo przecież wiadomo, że woda i tłuszcz się nie lubią i kiedy choćby kropla wpadnie do rozgrzanego tłuszczu to wszystko strasznie pryska. Ale tutaj dolewamy ją do zimnych tłustości specjalnie - na początku woda pomaga im się topić a potem szybko wyparowuje. Ten sposób poznałam na warsztatach gęsinowych z szefem Kurtem Schellerem. Daję słowo, że nic nie pryskało :)

Gdy zawartość rondla zaczęła się powoli gotować co jakiś czas mieszałam ją drewnianą łyżką bo zdarza się, że kawałki skórek pozlepiają się albo przylgną do dna a wtedy nie topią się równomiernie. Pozwoliłam im smażyć się jakiś czas aż cały tłuszcz się wytopił i malutkie już kawałeczki skóry nabrały słomkowej barwy. Dopiero wtedy dorzuciłam obrane i drobno pokrojone jabłko oraz cebulę. Smażyłam dalej aż cebulka nabrała rumieńców a skwarki zrumieniły. Zestawiłam rondel z ognia, zostawiłam na 10 minut żeby nieco przestygł. Na koniec dosypałam suszony, roztarty w dłoniach, majeranek, chili, pieprz i sól - nie dodawałam przypraw wcześniej bo mogłyby się spalić w wysokiej temperaturze. Wymieszałam wszystko dobrze i przelałam do naczynia kamionkowego. Zanim smalec zupełnie ostygł jeszcze 2-3 razy go przemieszałam żeby skwarki i dodatki nie opadły na samo dno. Jeśli chcecie przelać smalec do słoika szklanego to pozwólcie mu bardziej przestygnąć żeby szkło nie pękło podczas nalewania.

Tak przygotowany gęsi smalec nadaje się do smarowania chleba, jajecznicy, okraszania klusek, ziemniaków czy innych dań. Przechowuję go w lodówce bo w temperaturze pokojowej robi się prawie płynny.