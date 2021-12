Smartwatch – 3 powody dla których warto w niego zainwestować

Inteligentny zegarek czyli smartwatch szturmem podbił światowe rynki i nie jest już tylko efektownym filmowym gadżetem. Stał się niezbędnym elementem codziennego życia wielu ludzi w tym także dzieci. Połączenie elektronicznego zegarka oraz smartfona daje użytkownikowi bardzo wiele funkcji w kompaktowej wersji.

Smartwatch – idealne połączenie

Inteligentny zegarek przekazuje nam informacje ze smartfona i pozwala korzystać z wielu jego możliwości. Na naszym nadgarstku za pośrednictwem ekranu dotykowego zegarka mamy dostęp do niezliczonej ilości funkcji takich jak w naszym telefonie tylko szybciej, dyskretniej za pośrednictwem estetycznie wykonanego zegarka.

Wygoda użytkowania i szybki dostęp ma zwłaszcza znaczenie w przypadku dzieci, które w prosty sposób mogą skontaktować się z rodzicami. Smartwatch pozwala również na łatwą lokalizację dziecka, wystarczy, że ma urządzenie na ręce.

Rozbudowana funkcjonalność

Wykonywanie połączeń, pisanie wiadomości, poczta elektroniczna, GPS, odtwarzacz muzyczny, aparat, dostęp do mediów społecznościowych, możliwość płatności zbliżeniowych to tylko najbardziej oczywiste funkcje smartwatcha. Ponadto dzięki wbudowanym czujnikom osobną grupę możliwości tego urządzenia stanowią funkcje medyczne i sportowe: monitorowanie snu, pomiar pulsu, pulsoksymetr, krokomierz, informacje o spalonych kaloriach, dystansie i tempie treningu a także archiwizacja wyników. Smartwatch umożliwia ściągnięcie wszystkich przydatnych aplikacji, które pozwolą dostosować urządzenie do naszych potrzeb. Ponadto dodatkowym atutem jest fakt, że nie wymaga on tak częstego ładowania jak smartfon i wystarczy mu niecała godzina do pełni mocy.

Smartwatch gadżet Bonda

Poza bardzo rozbudowaną funkcjonalnością na uwagę zasługuje efektowność smartwatcha, którą znamy z filmów o Jamesie Bondzie. Obecnie najpopularniejsze są te z dużymi wyświetlaczami. Producenci nieustanie dbają o walory estetyczne inteligentnych zegarków. Dlatego też są wykonywane w modnym wzornictwie dostosowanym do indywidualnych preferencji odbiorcy. Mnogość modeli i styli wykonania są gwarancją, że każdy znajdzie coś dla siebie. Smartwatch może być zbliżony wyglądem do biżuterii jak i bardziej klasyczny w wykonaniu lub posiadać wygląd typowo sportowy. Osobną grupę stanowią inteligentne zegarki dla dzieci pełne kolorów i ulubionych motywów z gier komputerowych, czy bajek. Smartwatch to w ostatnim czasie popularny prezent dla najmłodszych.