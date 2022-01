Sondaż: PiS wciąż pnie się w górę!

Na zlecenie portalu wPolityce.pl pracownia Social Changes sprawdziła poparcie dla partii politycznych w pierwszych dniach nowego roku, czyli w momencie wejścia w życie Polskiego Ładu. Na wejście do Sejmu szanse ma pięć ugrupować. Zdecydowanym liderem jest PiS, które poprawia swoje notowania. W siłę rośnie też Konfederacja. Traci za to Koalicja Obywatelska.

Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę deklaruje 38 proc. badanych. To o 2 punkty procentowe więcej w porównaniu z poprzednim badaniem. Jeden punkt procentowy traci Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 24 proc. badanych. Podium zamyka Polska 2050 z poparciem na poziomie 13 proc.

Jeden punkt procentowy zyskała Konfederacja, która uplasowała się pod podium z wynikiem 12 proc. Lewica może liczyć na 7 proc. głosów.

Pod progiem znalazło się PSL, Kukiz’15 i Porozumienie Jarosława Gowina.

kak/wPolityce.pl