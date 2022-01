Sondaż. Premier Morawiecki politykiem, któremu najbardziej ufają Polacy

Premier Mateusz Morawiecki zastąpił wiceprzewodniczącego PO, pełniącego urząd prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na fotelu lidera zaufania spośród polityków, wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie portalu Onet.pl.

Jak dowiadujemy się z wyników badania, premierowi Morawieckiego 37,6 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 0,2 proc. w odniesieniu do poprzedniego sondażu. Na drugą pozycję spadł Rafał Trzaskowski z wynikiem 36,8 proc. Polityk PO stracił 1,1 proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Trzecim politykiem w naszym kraju, cieszącym się najwyższym zaufaniem Polaków jest prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 35,7 proc. Polaków.

Dalsze miejsca okupują prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem na poziomie 32,9 proc., oraz dwaj politycy odnotowujący dość znaczny, bo blisko 4 proc. utratę zaufania rodaków: Szymon Hołownia – 30,6 proc. oraz Donald Tusk – 29 proc.

Największym wzrostem zaufania może się natomiast pochwalić Krzysztof Bosak, któremu ufa 21,7 proc. Polaków.

ren/onet.pl