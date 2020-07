Spychalski: Wokół prezydenta toczy się obrzydliwa i cyniczna gra

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział: „To, co się dzieje wokół ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę – na wniosek pokrzywdzonej, poparty przez sądy i prokuraturę – mężczyzny, jest obrzydliwe i cyniczne”. Skomentował również publikacje „Faktu”: „To, co dzisiaj znalazło się w tej gazecie, jest wyjątkowo obrzydliwe i wyjątkowo paskudne. To coś, co niszczy życie tych ludzi”.

Spychalski zaznaczył, że decyzja prezydenta była gruntownie przemyślana i nastąpiła w zgodzie z wnioskiem poszkodowanej córki oraz żony mężczyzny. Ponadto wniosek oparto na pozytywnej opinii sądów i prokuratora. Tym bardziej, zdaniem rzecznika PAD dziwi cała histeria medialna. Ocenił, że sprawą zajmują się głównie „hieny, które ze sprawy indywidualnej chcą zrobić temat polityczny”.

Rzecznik zaapelował, aby nie wykorzystywać cynicznie tej sprawy oraz zwrócił uwagę, że żona mężczyzny nie życzy sobie, aby dziennikarze ingerowali w sprawę.

We wczorajszej rozmowie z Polsat News prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że „To jest sprawa rodzinna; mnie jest szczególnie przykro, że ta sprawa jest roztrząsana, bo jest to sprawa rodziny, bardzo specyficzna” oraz powiedział, że jeśli sytuacja powtórzyłaby się to ponownie dokonałby ułaskawienia.

Prezydent zauważył, że „Wszyscy jednoznacznie opowiadali się za ułaskawieniem i ja to zrobiłem, rozpatrując wszystkie okoliczności tej sprawy, jak również stanowisko kuratora, który badał w szczegółach sprawy tej rodziny”.

ks/ PAP, TVP INFO