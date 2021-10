Sumliński: dla nich prawda historyczna to antysemityzm

Wojciech Sumliński zaapelował do krytyków filmu "Powrót do Jedwabnego" oraz książki "Powrót do Jedwabnego 3-To tylko Polin".

"Polemistów proszę o publiczne wskazanie w filmie "Powrót do Jedwabnego" lub książce "Powrót do Jedwabnego 3-To tylko Polin" KONKRETNYCH treści antysemickich lub mowy nienawiści, a następnie - jeśli takie zauważą - o zachowanie obywatelskiej postawy i jak najszybsze zgłoszenie zawiadomienia do prokuratury o naszym przestępstwie" - apeluje pisarz i publicysta.

"Zarazem jednak proszę pamiętać i o tym, że fałszywe zawiadomienie o przestępstwie samo w sobie jest przestępstwem - czekamy zatem, z absolutnym spokojem. Wszystkie dotychczasowe zarzuty, jakie znamy, to takie, że prezes Ordo Juris Jerzy Kwaśniewski za dużo się w filmie "Powrót do Jedwabnego" uśmiecha - co wyjaśnił już sam prezes - a Żydzi w pierwszym okresie okupacji nie mieli się lepiej od Polakow - co wyjaśnili już sami Żydzi, a konkretnie żydowscy kronikarze, których słowa ni mniej ni więcej po prostu cytujemy" - wyjaśnia dalej Sumliński.

"Jesteśmy gotowi do obrony treści zawartych w filmie i książce "Powrot do Jedwabnego - To tylko Polin" w każdym miejscu i o każdej porze - nie zgadzamy się jednak, by antysemityzmem nazywać prawdę o żydwskich klamstwach i cenzurować książkę oraz film "Powrót do Jedwabnego" - który do momentu CENZURY obejrzało około 3 milionów Polaków , a który powinni mieć prawo obejrzeć wszyscy poszukujacy prawdy - tylko dlatego, że utrudniają wyłudzenie od Polski wielomiliardowego haraczu i zbudowanie w Polsce żydowskiego Polin" - zadeklarował.

"Po zbanowaniu naszego budowanego od 7 lat kanału na you tube i zablokowaniu przez "niewidzialną rękę" filmu wszędzie tam, gdzie tylko dało się zablokować, w tym momencie film przetrwał tylko na pytach DVD, które dołączamy gratis do każdej wysyłki książkowej zawartej na stronie sumlinski.pl - ale parafrazując słowa Churchila: to nie jest koniec, początek końca, ani nawet nie koniec początku. Hasło "nigdy się nie poddawaj" - to zobowiązanie na zawsze. I dlatego już za chwilę kolejna odsłona walki o prawdy, która tak bardzo przeraziła przypisujace nam nazizm i liczące już wyłudzone od Polski miliardy organizacje żydowskie oraz ich pomagierów - V kolumnę medialnych i politycznych sprzedawczyków" - kończy swoje oświadczenie Sumliński.

jkg/facebook