Szef Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego o rosyjskiej agresji: Polska ostrzegała, inni bagatelizowali

Przewodniczący Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego David Harris zauważył w mediach społecznościowych, że Polska od lat ostrzegała przed rosyjskim zagrożeniem. Tymczasem inne państwa, wskazuje Harris, to zagrożenie bagatelizowały.

Przywódca jednej z najstarszych organizacji żydowskich pisze też o postawie Polski po wybuchu wojny na Ukrainie. Przypomina, że nasz kraj jako jeden z pierwszych wyciągnął do Ukrainy pomocną dłoń po rozpoczęciu rosyjskiej napaści.

- „A Polacy otworzyli serca i domy milionom ukraińskich uchodźców”

- podkreśla.

- „Dziękuję, Polsko”

- dodaje.

While many others downplayed Russian threat for years, #Poland spoke out loudly.



Poland was among the very first to help Ukraine in the wake of Russian invasion & send arms.



And the Polish people have opened hearts & homes to millions of Ukrainian refugees.



Dziękuję, Poland. pic.twitter.com/aO3EokNFyA