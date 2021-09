Szef Moderny: pandemia skończy się w 2022 roku

Zdaniem Stephane'a Bancela dyrektora koncernu Moderna, do połowy przyszłego roku szczepionka przeciwko covid-19 powinna być dostępna dla każdego człowieka na świecie. W drugiej połowie 2022 roku świat ma wrócić do normalności.

- Biorąc pod uwagę jak przez ostatnie pół roku rosły moce produkcyjne, to do połowy 2022 roku na świecie powinno być dostępnych wystarczająco wiele dawek, by zaszczepić każdego człowieka - powiedział Bancel w rozmowie z szwajcarską gazetą Neue Zuercher Zeitung.

Zdaniem Bancela szybkie rozprzestrzenianie się bardziej zaraźliwego wariantu delta koronawirusa oznacza, że w niedługim czasie każdy będzie miał już kontakt z wirusem.

- Ostatecznie będzie podobnie jak teraz z grypą. Będziesz mógł się zaszczepić i spokojnie przejść zimę. Albo tego nie zrobisz ryzykując zachorowanie albo nawet hospitalizację - stwierdził.

Bancel opowiedział się także za przyjmowaniem przez osoby zaszczepione tzw. dawek przypominających szczepionki.

Przekazał także, że Moderna pracuje nad własną wersją dawki przypominającej szczepionki. Będzie ona dostępna w 2022 roku, a jej cena, według słów Bancela, nie ulegnie zmianie.

jkg/pap