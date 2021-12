Szef MON do żołnierzy: Obroniliście Europę przed kryzysem, jaki obserwowaliśmy w 2015 roku

Szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się dziś z żołnierzami pełniącymi służbę w okresie świątecznym, którym wręczył okolicznościowe monety wojskowe. W czasie spotkania minister zwrócił uwagę, że to dzięki sprawności polskich służb udało się powstrzymać kryzys migracyjny, z jakim Europa zmagała się w 2015 roku.

- „Słyszymy na co dzień, że żołnierze Wojska Polskiego pełnią swoją służbę na granicy polsko-białoruskiej, to ważna i potrzebna służba, to służba, która sprawiła, że atak hybrydowy przeprowadzany przez reżim Łukaszenki na Polskę, na Unię Europejską nie powiódł się, to zatrzymanie przez żołnierzy Wojska Polskiego tego ataku, spowodowało, że nie doszło do kryzysu migracyjnego, jaki Europa obserwowała w 2015 roku”

- powiedział minister obrony narodowej.

Zauważył, że twarda postawa polskich żołnierzy musiała zaskoczyć reżim Aleksandra Łukaszenki. Wskazał, że agresor najpewniej miał inne plany i nie spodziewał się, że polskie służby odeprą jego atak.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl