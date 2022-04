Szef MON w Bratysławie: Polskie F16 będą patrolowały także obszar Słowacji

- Minister @mblaszczak : staramy się wspólnie ze Słowacją 🇸🇰budować i wzmacniać naszą współpracę w obszarze bezpieczeństwa. Mogę potwierdzić, że Polska para dyżurna F16 będzie prowadziła swoje dyżury także nad obszarem Słowacji – czytamy w komunikacie na profilu MON w mediach społecznościowych.

Szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak przebywa w piątek z wizytą na Słowacji. Spotkał się tam ze swoim odpowiednikiem Jaroslavem Naďem.

Rozmowy dotyczyły relacji wojskowych obu państw oraz współpracy w ramach sojuszu NATO. Poruszono także kwestie dotyczące aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie i oraz możliwości wsparcia dla Ukrainy.

W trakcie konferencji prasowej minister Błaszczak poinformował, że para dyżurna samolotów F16 Sił Powietrznych będzie patrolowała także słowacką przestrzeń powietrzną.

– Z naszej strony czymś zupełnie naturalnym jest to, że polska para dyżurna samolotów wielozadaniowych F-16 będzie patrolowała również niebo nad Słowacja. Będą to dyżury przeprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli będzie taka potrzeba to będzie dostępne lotnisko na Słowacji, ale co do zasady po prostu rozszerzymy zakres działania polskiej grupy dyżurnej, która korzysta z samolotów F-16 – powiedział Błaszczak.

Minister @mblaszczak: staramy się wspólnie ze Słowacją 🇸🇰budować i wzmacniać naszą współpracę w obszarze bezpieczeństwa. Mogę potwierdzić, że Polska para dyżurna F16 będzie prowadziła swoje dyżury także nad obszarem Słowacji. pic.twitter.com/akYqyTMMx7 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 29, 2022

🇸🇰#Bratysława |💬@mblaszczak, @MON_GOV_PL: Inwazja #Rosji na Ukrainie jest potwierdzeniem naszych obaw przedstawianych już od lat, związanych z ekspansywną polityką #Putin.a i próbą odtworzenia imperium rosyjskiego. Naszą odpowiedzią jest zwiększanie współpracy w ramach #NATO. pic.twitter.com/s6SYx5yJ64 — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) April 29, 2022

