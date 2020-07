Szokujący hejt po wygranej Dudy! ,,Polaczki, k**wa, was tylko do auschwitz zaprowadzić piecyki włączyć''

Szokujący potop hejtu wylał się w sieci po wygranej Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Powstała nawet petycja niezadowolonych mieszkańców Podkarpacia i Lubelskiego, którzy domagają się ich przyłączenia… do Ukrainy. To właśnie tam Duda miał niezwykle wysokie poparcie (70,92 proc. na Podkarpaciu, w lubelskim 66,31). To, co na stronie petycji piszą internauci, woła o pomstę do nieba!

„A to już chyba wyczerpuje art. 127. KK. ” – napisał na twitterze Maciej Stańczyk i załączył zrzut ekranu ze wspomnianej petycji wraz z komentarzami tych, którzy są wściekli pod wygranej Andrzeja Dudy. Przytoczone komentarze są po prostu szokujące. Oto kilka z nich:

„głupia polska, głupie polaczki, k**wa, was tylko do auschwitz zaprowadzić piecyki włączyć”

„jakiś ciemnogród j**any”

„To są zwierzęta”

dam/niezalezna.pl,twitter