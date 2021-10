,,Targowica’’. Prof. Legutko o postawie europosłów opozycji

W wywiadzie dla tygodnika „Sieci” prof. Ryszard Legutko odniósł się do postawy europosłów totalnej opozycji, którzy domagali się od Komisji Europejskiej karania Polski. Podkreślił, że mamy do czynienia z „targowicą”.

Prof. Legutko wyjaśnił, że określenie „targowica” odnosi się do „syndromu istniejącego w polskim społeczeństwie od I Rzeczypospolitej - domaga­nia się przez wpływowe grupy, by władza w Polsce została przejęta przez podmioty zewnętrzne, które w domniemaniu są sprawniejsze, mądrzejsze, lepsze”.

- „Nie sądziłem, że takie postawy po­jawią się w takim nasileniu i tak szybko po naszym rozstaniu z ko­munizmem. Minęły raptem trzy dekady, a już słyszymy żądania, by polski rząd został de facto ska­sowany i by zajęli się nami inni. My zaś będziemy się im podlizywać i grzać ich blaskiem. Smutne”

- wskazał.

Europoseł skomentował też zorganizowaną przez Donalda Tuska manifestację w Warszawie, za którą szefowi PO dziękował w Parlamencie Europejskim Manfred Weber. Ocenił przy tym, że środowisko Tuska jest w Unii Europejskiej w stanie zdobyć wyłącznie poparcie polityczne przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy. Nie jest jednak w stanie wywalczyć niczego dla Polski. Jako przykład podał budową gazociągu Nord Stream 2.

W rozmowie padło też pytanie o znaczenie Władimira Putina w Europie. Zaznaczył, że „cała Europa Zachodnia jest de facto prorosyjska”.

- „Analizujmy konkrety: jakie są wprowadzane sankcje, jak politycy reagują na aneksję Krymu, polityczne zabójstwa czy porwania? Na po­czątku jest pewne wzmożenie, ale ono szybko ustaje, bo dociera do nich, że z tą Rosją trzeba jednak jakoś żyć”

- stwierdził.

- „Czasem ktoś powie, że Putin jest tyranem. Ale na słowach się kończy. Fakty są takie, że ten nie­lubiany Władimir Putin i tak jest bliższy sercu polityka europejskiego, niż np. Jarosław Kaczyński”

- dodał.

kak/PAP