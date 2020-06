Terlecki: Gdyby nie Gowin, bylibyśmy po wyborach

Wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Ryszard Terlecki odniósł się do wyników wyborów i wskazał m.in. na popełnione błędy kampanii wyborczej.

Według niego błędem było poruszanie tematu ideologii LGBT.

Dodał też:

Popełnialiśmy różne błędy, jak to zawsze w kampanii, ale była to przede wszystkim ciężka praca, jaką wykonywał pan prezydent. Trzeba mu za to podziękować

Natomiast w odniesieniu do koalicjanta PiS stwierdził na antenie RMF FM:

- Gdyby nie Jarosław Gowin, bylibyśmy półtora miesiąca po wyborach. Wygranych wyborach. Ale trudno, jest jak jest



mp/interia.pl