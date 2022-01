Terlecki o komisji śledczej ds. Pegasusa: „To są skomplikowane sprawy, więc jesteśmy sceptyczni”

– My jesteśmy sceptyczni wobec tego pomysłu [powołania komisji śledczej]. Uważamy że to jest niepotrzebne, zajmuje się tym komisja służb specjalnych. Tym bardziej że trzeba byłoby być może utajniać posiedzenie itd. - powiedział w trakcie rozmowy z dziennikarzami w Sejmie wicemarszałek Ryszard Terlecki.

- To są skomplikowane sprawy, więc jesteśmy sceptyczni, ale zobaczymy co będzie. My zawsze mamy większość – stwierdził wicemarszałem Sejmu.

Jak poinformował Terlecki, wniosek o powołanie takiej komisji – o ile zostanie złożony – będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu prezydium Sejmu. To będzie "jutro lub pojutrze rano" – dodał.

mp/300polityka.pl/fronda.pl